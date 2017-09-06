США извинились за оскорбительную для мусульман листовку в Афганистане

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) извинилось перед жителями Афганистана за листовки с оскорбительным для мусульман изображением, которые по ошибке распространяли американские военные.

В заявлении говорится, что листовки с недопустимым содержанием были разбросаны в провинции Парван в сентябре.

"Я искренне извиняюсь… Не может быть никаких оправданий для такой ошибки. Я провожу проверку, чтобы установить причину инцидента и привлечь виновных к ответственности", — сообщил представитель CENTCOM генерал Джеймс Линдер.

По данным агентства Рейтер, США в листовке использовали цитату из Корана, которое было совмещено с изображением собаки. Собака считается в исламе нечистым животным, и пропагандистский коллаж вызвал возмущение местных жителей.