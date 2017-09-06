Ураган Ирма надвигается на пляж на острове Сен-Мартен в Карибском море. 5 сентября 2017

Ураган Ирма надвигается на пляж на острове Сен-Мартен в Карибском море. 5 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Французские заморские территории Сен-Бартелеми и Сен-Мартен остались в среду без электричества из-за урагана "Ирма", сообщает префектура региона Гваделупа.

"На Сен-Бартелеми полное отключение электричества, центральную электростанцию невозможно использовать ", — говорится в коммюнике префектуры. Также сообщается о наводнении и разрушении имущества жителей, в частности ветер унес кровли домов.

На территории Сен-Мартена также нет электричества с 06.00 по местному времени (13.00 мск), частично разрушена префектура.

"Дом вибрирует, двигается, это Хиросима. Мы только что оказались без электричества. Кажется, что мы на войне", — приводит телеканал France Info слова жителя Сен-Бартелеми.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.