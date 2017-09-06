В ДНР раскритиковали украинский закон об амнистии

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Закон "Об амнистии в 2016 году", подписанный президентом Украины, должен распространяться на всех участников конфликта в Донбассе, а не только на участвовавших в военной операции украинских силовиков, такое мнение выразил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин в ходе встречи в Минске.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году", согласно которому участники военной операции в Донбассе, не совершившие тяжелых преступлений, выйдут на свободу.

"Не менее возмутительно поведение Украины в вопросе принятия закона об амнистии. Как подчеркнул полпред ДНР Денис Пушилин, закон об амнистии необходим, но он должен быть обоюдным для сторон конфликта и распространяться на всех лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, а не освобождать из-под стражи преступников-"воинов АТО", — написала Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда, на своей странице в Facebook.