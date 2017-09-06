ДНР и Южная Осетия договорились о сотрудничестве в сфере транспорта

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Южная Осетия и самопровозглашенная Донецкая народная республика подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта, сообщили в среду в Минтрансе ДНР.

"В рамках официального визита делегации республики Южная Осетия в Донецкую народную республику в Минтрансе ДНР был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства между двумя государствами", — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса ДНР.

В ведомстве отметили, что подписание документа будет способствовать укреплению и расширению связей с Южной Осетией.

"У республики Южная Осетия намечены огромные планы по сотрудничеству в сфере транспорта с ДНР. В первую очередь, это организация стабильного транспортного сообщения между нашими государствами. Мы также намерены налаживать беспрепятственный проезд пассажирского и грузового транспорта через все существующие пункты пропуска", — приводит слова председателя комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии Геннадия Бекоева пресс-служба Минтранса ДНР.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.