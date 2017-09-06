В ДНР обвинили Киев в манипулировании вопросами обмена пленными

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Представители Киева продолжают манипулировать вопросами обмена пленными, пытаясь делить включенных на обмен на категории, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Дениса Пушилина.

"Несмотря на то, что Комплекс мер предписывает проведение обмена по формуле "всех на всех", а также запрет преследования и наказания лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, Украина продолжает манипулировать вопросами обмена пленных", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, представители Киева пытаются делить включенных на обмен пленных на категории, определяя, "кто подлежит освобождению, а кто нет".

"В стремлении затянуть переговорный процесс украинские переговорщики не обращают внимания ни на принадлежность заключенных к стороне конфликта, ни на их состояние здоровья. В свою очередь Донецкая народная республика не намерена оставлять в застенках украинских тюрем ни одного нашего человека. Мы настаивали и продолжаем настаивать только на обмене всех на всех", — добавила Талакина.

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов Луганска по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.