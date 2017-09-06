В ФРГ приветствуют предложение Путина о направлении миссии ООН в Донбасс

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство ФРГ приветствует предложение президента России Владимира Путина о направлении миссии ООН на восток Украины, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральное правительство принципиально приветствует предложение российского президента о миссии ООН на востоке Украины. Эта идея с 2015 года поддерживается и Украиной. Хорошо, что Россия присоединилась наконец к этой инициативе", — сказала Деммер.