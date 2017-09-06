В ПАСЕ заявили, что будут рады любым данным об "икорной дипломатии"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Старший вице-председатель ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Роджер Гейл, комментируя коррупционный скандал, связанный с "икорной дипломатией" заявил, что Ассамблея приветствует любую инициативу для прояснения истины в этой ситуации.

В поступившем в РИА Новости заявлении Гейла отмечается, что "мы приветствует любую инициативу, чтобы пролить свет на утверждения о коррупции в ПАСЕ". Таким образом он отреагировал на появившиеся СМИ материалы относительно возможной вовлеченности Баку и одного из экс- депутатов ПАСЕ в масштабный коррупционный скандал.

Накануне газета Guardian напомнила о развивающемся с прошлого года коррупционном скандале в рамках ПАСЕ. Летом 2016 года итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана.

По данным миланского издания, прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Ему инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую, "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (член Совета Европы с 2001 года).

В этом году генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил на данную тему внимание и призвал ПАСЕ как можно скорее начать независимое расследование обвинений ряда депутатов в коррупции. Ассамблея 28 апреля ратифицировала мандат следственной группы, которая проведет независимое расследование утверждений о коррупции против отдельных членов или бывших членов Ассамблеи.

В конце июня этого года источники РИА Новости в аппарате ПАСЕ сообщили, что группа по расследованию сообщений о случаях коррупции в ПАСЕ приступила к своей работе. В группу по расследованию вошли: Николас Братца (Соединенное Королевство) — бывший судья и бывший президент ЕСПЧ; Жан Луи Брагьер (Франция) — бывший судья, отвечающий за расследования, в частности, случаев, связанных с терроризмом, эксперт международных организаций и государства в борьбе с терроризмом; Элизабет Фера (Швеция) — бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт. Ожидается, что группа представит свой доклад до конца этого года.

Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ.

В своем заявлении Гейл подтвердил, что "ПАСЕ уже приступила к работе по проведению независимого расследования утверждений о коррупции некоторых членов или бывших членов Ассамблеи ". Британский парламентарий отметил, что "желающие предоставить какие —либо доказательства должны, как можно скорее, написать IBAC-GIAC@coe.int ".

ПАСЕ после поездки весной этого года в Сирию лишила полномочий выбранного ею ранее председателем Педро Аграмунта. На июньской сессии Ассамблея пошла на изменение в первые в своей истории регламента организации для включения в него ранее не существовавшего положения о процедуре смещения с выборных должностей.

В отсутствие председателя его представительские функции исполняют по очереди 19 заместителей. Роджер Гейл самый старший из всех вице- председателей Ассамблеи.