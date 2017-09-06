Правительство Испании оспорит закон о каталонском референдуме в суде

МАДРИД, 6 сен – РИА Новости. Правительство Испании оспорит закон о референдуме в Каталонии в Конституционном суде, как только он будет принят каталонским парламентом, заявила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.
Кроме того, она сообщила, что премьер Испании Мариано Рахой обратился в Конституционный суд с жалобой на невыполнение судебных решений парламентом Каталонии, который в среду приступил к обсуждению закона о референдуме.
В частности, речь идет о февральском постановлении КС. 14 февраля Конституционный суд Испании признал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом в октябре 2016 года, которые предполагали проведение референдума о независимости.
Кроме того, в конце июля Конституционный суд принял к рассмотрению иск правительства Испании об изменении регламента каталонского парламента, приостановив, таким образом, действие закона.
Согласно этому закону, законопроекты в каталонском парламенте могут "приниматься напрямую и только в одном чтении пленумом парламента или комиссией, если суть закона это подразумевает или простота формулировок это позволяет". Ранее такая облегченная процедура касалась лишь законопроектов, которые поддерживают все парламентские группы, а также законопроектов, внесенных правительством. Однако сепаратистские партии "Кандидатура народного единства" и "Вместе за "да", обладающие в парламенте абсолютным большинством, приняли этот закон, чтобы облегчить себе задачу в создании "законодательной базы" для референдума и объявления независимости.
Тем временем оппозиционные партии в каталонском парламенте – социалисты, Народная партия и Граждане – всячески затягивают обсуждение закона.
В настоящее время в парламенте объявлен часовой перерыв, в течение которого фракции должны ознакомиться с законом о референдуме и внести в него поправки.
Парламент Каталонии приступил в среду к обсуждению закона о референдуме о независимости автономного сообщества от Испании, который, по мнению сепаратистских организаций и каталонских властей, станет юридической базой для проведения плебисцита 1 октября.