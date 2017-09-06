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Правительство Испании оспорит закон о каталонском референдуме в суде

Сюжет:
Проведение опроса о независимости Каталонии (101)
16:3506.09.2017
(обновлено: 16:36 06.09.2017)
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© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МАДРИД, 6 сен – РИА Новости. Правительство Испании оспорит закон о референдуме в Каталонии в Конституционном суде, как только он будет принят каталонским парламентом, заявила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

Парламент испанского автономного сообщества Каталония. Архивное фото
© REUTERS / Gustau Nacarino
Парламент Каталонии начал обсуждение закона о референдуме о независимости
"В случае, если будет принят закон и созван референдум, правительство представит иск о несоответствии конституции обоих действий", — заявила она на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Кроме того, она сообщила, что премьер Испании Мариано Рахой обратился в Конституционный суд с жалобой на невыполнение судебных решений парламентом Каталонии, который в среду приступил к обсуждению закона о референдуме.

В частности, речь идет о февральском постановлении КС. 14 февраля Конституционный суд Испании признал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом в октябре 2016 года, которые предполагали проведение референдума о независимости.

Каталония. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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В них парламент призывает Женералитет (правительство Каталонии) провести референдум о независимости до конца сентября 2017 года, а также согласовать его проведение с центральными властями Испании.

Кроме того, в конце июля Конституционный суд принял к рассмотрению иск правительства Испании об изменении регламента каталонского парламента, приостановив, таким образом, действие закона.

Согласно этому закону, законопроекты в каталонском парламенте могут "приниматься напрямую и только в одном чтении пленумом парламента или комиссией, если суть закона это подразумевает или простота формулировок это позволяет". Ранее такая облегченная процедура касалась лишь законопроектов, которые поддерживают все парламентские группы, а также законопроектов, внесенных правительством. Однако сепаратистские партии "Кандидатура народного единства" и "Вместе за "да", обладающие в парламенте абсолютным большинством, приняли этот закон, чтобы облегчить себе задачу в создании "законодательной базы" для референдума и объявления независимости.

Каталония. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
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Кроме того, в среду генеральная прокуратура Каталонии заявила, что подаст иск о неповиновении и превышении полномочий в отношении членов президиума каталонского парламента.

Тем временем оппозиционные партии в каталонском парламенте – социалисты, Народная партия и Граждане – всячески затягивают обсуждение закона.

В настоящее время в парламенте объявлен часовой перерыв, в течение которого фракции должны ознакомиться с законом о референдуме и внести в него поправки.

Парламент Каталонии приступил в среду к обсуждению закона о референдуме о независимости автономного сообщества от Испании, который, по мнению сепаратистских организаций и каталонских властей, станет юридической базой для проведения плебисцита 1 октября.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea
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Ожидается, что закон может быть принят позже в среду. Каталонские партии "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства", выступающие за независимость, обладают в парламенте автономного сообщества абсолютным большинством (72 депутата из 135), что позволит им принять закон, несмотря на мнение всех оппозиционных партий. Закон был внесен на рассмотрение парламента во внеочередном порядке, несмотря на протесты оппозиции. Представитель каталонских социалистов Микель Исета заявил, что партия обжалует голосование в парламенте в среду по изменению повестки дня в Конституционном суде.

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