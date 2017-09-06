После обнаружения взрывчатки в пригороде Парижа задержали двух человек

© AP Photo / Francisco Seco "Имамы ненависти": как вербуют террористов в мечетях Европы Полиция днем в среду проводит антитеррористическую операцию в пригороде Парижа Вильжюиф, где ранее была обнаружена взрывчатка, известная как "мать сатаны" (трипероксид ацетона), передает портал France Info.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку. Позднее в ходе антитеррористической операции правоохранители задержали двоих человек по подозрению к причастности к обнаруженным веществам.