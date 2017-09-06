В доме в пригороде Парижа нашли взрывчатку, известную как "мать сатаны"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полицейские обнаружили взрывчатку, известную как "мать сатаны" (трипероксид ацетона), при обыске одного из домов в пригороде Парижа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыск происходил в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы. Пока по делу об обнаруженной взрывчатке не было произведено никаких арестов.

Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

Террористы из каталонского Альканара готовили бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей "лаборатории" в середине августа.