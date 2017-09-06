ПАСЕ может обсудить скандал с "икорной дипломатией" на октябрьской сессии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ситуация в Азербайджане, включая, коррупционный скандал, связанный с "икорной дипломатией" может быть рассмотрена на предстоящей с 9 по 13 октября октября осенней сессии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи.
Накануне газета Guardian напомнила о развивающемся с прошлого года коррупционном скандале в рамках ПАСЕ. Летом 2016 года итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана.
По данным миланского издания, прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Ему инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую, "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (член Совета Европы с 2001 года).
В конце июня этого года источники РИА Новости в аппарате ПАСЕ сообщили, что группа по расследованию сообщений о случаях коррупции в ПАСЕ приступила к своей работе. В группу по расследованию вошли: Николас Братца (Соединенное Королевство) — бывший судья и бывший президент ЕСПЧ; Жан Луи Брагьер (Франция) — бывший судья, отвечающий за расследования, в частности, случаев, связанных с терроризмом, эксперт международных организаций и государства в борьбе с терроризмом; Элизабет Фера (Швеция) — бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт. Ожидается, что группа представит свой доклад до конца этого года.
Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ.
Комитет настоятельно призвал Баку срочно начать независимое расследование подобных утверждений. Он также выступил за то, чтобы Азербайджан в полной мере работал по данному вопросу с компетентными международными органами.
В проекте доклада бельгийского парламентария содержится призыв властям Азербайджана продолжить реформы судебной системы и положить конец препятствиям для работы журналистов и правозащитников.
Комитет выражает "обеспокоенность в связи с преследованием и задержанием должностных лиц НПО, правозащитников, политических активистов, журналистов, блогеров и адвокатов на основании предполагаемых обвинений".
"Парламентарии также обеспокоены случаями нарушений положений Европейской конвенции по правам человека, касающихся "пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения во время ареста, содержания под стражей в полицейских участках и тюрьмах и отсутствия расследований, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и нарушения права на свободу выражения, ассоциации и собраний", — отмечается в проекте документа.