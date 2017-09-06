ПАСЕ может обсудить скандал с "икорной дипломатией" на октябрьской сессии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ситуация в Азербайджане, включая, коррупционный скандал, связанный с "икорной дипломатией" может быть рассмотрена на предстоящей с 9 по 13 октября октября осенней сессии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи.

"Планируется, что проект резолюции к докладу бельгийского парламентария Алена Дестекса (DESTEXHE), будет обсуждаться на пленарном заседании 11 октября", — уточнил он. Он добавил, что окончательно повестка дня будет принята в первый день работы сессии.

Накануне газета Guardian напомнила о развивающемся с прошлого года коррупционном скандале в рамках ПАСЕ. Летом 2016 года итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана.

По данным миланского издания, прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Ему инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую, "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (член Совета Европы с 2001 года).

В этом году генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил на данную тему внимание и призвал ПАСЕ как можно скорее начать независимое расследование обвинений ряда депутатов в коррупции. Ассамблея 28 апреля ратифицировала мандат следственной группы, которая проведет независимое расследование утверждений о коррупции против отдельных членов или бывших членов Ассамблеи.

В конце июня этого года источники РИА Новости в аппарате ПАСЕ сообщили, что группа по расследованию сообщений о случаях коррупции в ПАСЕ приступила к своей работе. В группу по расследованию вошли: Николас Братца (Соединенное Королевство) — бывший судья и бывший президент ЕСПЧ; Жан Луи Брагьер (Франция) — бывший судья, отвечающий за расследования, в частности, случаев, связанных с терроризмом, эксперт международных организаций и государства в борьбе с терроризмом; Элизабет Фера (Швеция) — бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт. Ожидается, что группа представит свой доклад до конца этого года.

Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ.

В поступившем в распоряжении РИА Новости проекте доклада Дестекса от лица комитета по юридическим вопросам и правам человека отмечается, что "комитет с большой озабоченностью воспринял сообщения о связи правительства Азербайджана с крупномасштабной схемой отмывания денег, которая действовала с 2012 году по 2014 год, при которой использовалась, в частности, влияние членов Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении ситуации с правами человека в Азербайджане".

Комитет настоятельно призвал Баку срочно начать независимое расследование подобных утверждений. Он также выступил за то, чтобы Азербайджан в полной мере работал по данному вопросу с компетентными международными органами.

В проекте доклада бельгийского парламентария содержится призыв властям Азербайджана продолжить реформы судебной системы и положить конец препятствиям для работы журналистов и правозащитников.

В проекте документа отмечается что, "со времени председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы (май-ноябрь 2014 года) и принятия ПАСЕ Резолюции 2062 (2015) сохраняется озабоченность положением в области прав человека в стране".

Комитет выражает "обеспокоенность в связи с преследованием и задержанием должностных лиц НПО, правозащитников, политических активистов, журналистов, блогеров и адвокатов на основании предполагаемых обвинений".

"Парламентарии также обеспокоены случаями нарушений положений Европейской конвенции по правам человека, касающихся "пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения во время ареста, содержания под стражей в полицейских участках и тюрьмах и отсутствия расследований, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и нарушения права на свободу выражения, ассоциации и собраний", — отмечается в проекте документа.