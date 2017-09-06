ВВС Ирака сообщили о гибели пилота в Аризоне

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВВС Ирака сообщили о гибели пилота истребителя F-16, разбившегося в американском штате Аризона.

"Командование ВВС Ирака извещает о гибели пилота Нура Расна в катастрофе самолета F-16, потерпевшего крушение в ходе выполнения тренировочного полета", — говорится в заявлении пресс-службы ВВС.

Ранее 162-я эскадрилья национальной гвардии Аризоны сообщила, что истребитель F-16 упал в 20 милях (32 километрах) к северо-западу от Саффорда в Аризоне в 15.00 (2.00 мск среды). О судьбе пилота на тот момент не было известно.