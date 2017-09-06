Турция отправит в Мьянму 11 тысяч тонн гуманитарной помощи

АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Турция окажет гуманитарную помощь Мьянме в объеме 11 тысяч тонн в связи с кризисом с мусульманским меньшинством рохинджа в штате Ракхайн, заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы с помощью наших гуманитарных организаций — Департамента по чрезвычайным ситуациям (AFAD), Красного полумесяца (Kizilay), Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) — протягиваем руку помощи всем нуждающимся. В прошлом году мы потратили на гуманитарную помощь 6,2 миллиарда долларов. Последний адрес этой помощи — Мьянма. Единственная организация, которая сейчас оказывает помощь Мьянме — TIKA. На первом этапе будет оказана помощь в одну тысячу тонну, на втором — в 10 тысяч тонн", — сказал Эрдоган на заседании глав региональных представительств правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Он добавил, что обсудил ситуацию в Мьянме с около 30 лидерами разных стран, выразил им свою озабоченность в связи с развитием ситуации в стране.

"В ближайшее время наша делегация поедет в Бангладеш. Надеюсь, удастся достичь нормализации ситуации там", — добавил турецкий лидер.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в Бангладеш.