Турция отправит в Мьянму 11 тысяч тонн гуманитарной помощи

АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Турция окажет гуманитарную помощь Мьянме в объеме 11 тысяч тонн в связи с кризисом с мусульманским меньшинством рохинджа в штате Ракхайн, заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.
Он добавил, что обсудил ситуацию в Мьянме с около 30 лидерами разных стран, выразил им свою озабоченность в связи с развитием ситуации в стране.
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.
Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в Бангладеш.