Эрдоган назвал безнравственным прекращение переговоров о вступлении в ЕС

АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Европейские политики, заявляющие о необходимости прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС, действуют безнравственно, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Накануне официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер заявил, что современная политическая ситуация в Турции не позволяет продолжить переговоры о присоединении этой страны к Евросоюзу. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ЕС в октябре обсудит возможность приостановки или завершения переговоров о вступлении Турции в союз.

"Использование антитурецкой карты европейскими политиками в их внутренней политической борьбе нас сильно беспокоит. Они ложатся спать и встают с мыслями о Турции и Эрдогане. Что вам сделал Эрдоган? Турция официально не отказывается от членства в ЕС. Мы хотим, чтобы органы ЕС были в своих программах по Турции более искренними. Говорить о прекращении переговоров с Турцией (о вступлении в ЕС) – это политическая безнравственность", — заявил Эрдоган, выступая перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития в среду.

Он также обвинил лидеров стран ЕС в том, что они не сдержали своих обещаний Анкаре по отмене визового режима и предоставлению финансовой помощи на прием беженцев.