Путин и Мун Чжэ Ин не планируют отдельные переговоры по КНДР, заявил Песков

7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Путин призвал не "загонять КНДР в угол" Общение лидеров РФ Владимира Путина и Южной Кореи Мун Чжэ Ина в четверг это не дополнительные переговоры в связи с ситуацией вокруг КНДР, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это никакие не дополнительные переговоры. Он завтра будет участвовать в пленарном заседании, общение продолжится", — сказал Песков.

На вопрос станет ли предметом разговора двух лидеров именно ситуация вокруг КНДР, Песков заявил: "Нет, конечно".