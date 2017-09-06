В ДТП в Индии каждый час гибнет семнадцать человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен – РИА Новости. Более 150 тысяч человек погибли в дорожно-транспортных происшествия в Индии за весь 2016 год, что равняется в среднем 17 жертвам на каждый час, свидетельствует статистика министерства транспорта страны.

"В течение 2016 года общее число зафиксированных дорожных происшествий составило 480 тысяч 652, в которых пострадали 494 тысячи 624 человека и которые унесли жизни 150 тысяч 785 человек по всей стране. Это в среднем может быть представлено как 1317 происшествий и 413 смертей на дорогах Индии каждый день или 55 ДТП и 17 смертей каждый час", — говорится в ежегодном отчете министерства о смертности на дорогах.

По сравнению с 2015 годом число ДТП снизилось на 4,1%, также нисходящая тенденция отмечена в количестве пострадавших – снижение на 1,1%. Однако общее число погибших в 2016 году оказалось на 3,2% выше, чем годом ранее (около 146 тысяч).

Большинство жертв инцидентов на дорогах — 46,3% — приходится на возрастную группу от 15 до 35 лет. В процентном отношении большего всего – около трети — ДТП и жертв приходится на двухколесные транспортные средства. При этом на ДТП с автобусами, регулярно привлекающими внимание как индийских, так и мировых СМИ, приходится лишь 7,8% ДТП и 6,6% погибших.

Абсолютное большинство ДТП – 84% — происходит по вине водителя. К этому относятся превышение скорости (55% ДТП), алкогольное или наркотическое опьянение (3,7% ДТП и 5,1% жертв), использование мобильного телефона (около 1% ДТП И 3% погибших) и другие.

Официальные данные индийских властей расходятся с оценками Всемирной организации здравоохранения. По данным министерства, число жертв ДТП в последние годы составляет 136-150 тысяч, тогда как по данным ВОЗ за 2013 год в ДТП в Индии погибло 207 тысяч человек. Больше только в Китае — 261 тысяча.

При этом в расчете на 100 тысяч человек общего числа населения страны смертность в Индии не самая высокая. В докладе минтранса Индии приводятся данные прошлогоднего доклада Международной дорожной федерации (IRF) с данными за 2014 год. Согласно IRF, в расчете на 100 тысяч человек самая высокая смертность в 2014 году была в России – 19 человек. Индия с Маврикием на втором месте с 11 смертями на 100 тысяч населения, США на третьем с 10 смертями.