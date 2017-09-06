Южная Корея работает над "мегаракетой", сообщили СМИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Южная Корея предпринимает попытки создать баллистическую "мегаракету", которая позволит переносить боезаряды, способные уничтожить подземные военные объекты и командные пункты КНДР, сообщает издание Korean Herald со ссылкой на военные источники.

По информации источников, южнокорейское правительство планирует создать новый класс баллистических ракет "земля-земля", которые смогут достигать территории КНДР и переносить заряд весом до двух тонн. Газета назвала проект "ракетой-франкенштейном".

Издание уточняет, что Южная Корея имеет право на создание баллистических ракет с дальностью полета до 800 км. Этого достаточно, чтобы достичь территории КНДР. Однако, как пишет газета, эффективность этих ракет ставится под вопрос, поскольку Сеулу запрещено использовать боеголовки, вес которых превышает 500 кг.

По словам экспертов, если бы Южной Корее было разрешено разработать новую ракету с грузоподъемностью более двух тонн, то к настоящему моменту страна обладала бы собственным оружием, при помощи которого можно было бы вывести из строя подземные военные объекты КНДР.

"Это оружие значительно увеличило бы способность Южной Кореи нанести ответный удар по КНДР. При помощи баллистической ракеты с зарядом весом в одну тонну Южная Корея сможет нанести удар почти по всем северокорейским подземным объектам", — цитирует издание специалиста в военной области, профессора Корейского национального оборонного университета Квон Юн-Су.

По информации издания, Южная Корея также торопится создать специальную бригаду, задачей которой станет "устранение северокорейского руководства, в том числе Ким Чен Ына". "Мы находимся в процессе осмысления этого плана", — заявил в понедельник министр обороны Южной Кореи Сон Юнг-Му, отвечая на вопрос о возможности нанесения "сокрушительного удара" по руководству КНДР. "Полагаю, что мы можем создать подразделение к 1 декабря и сделать его рабочим", — цитирует издание заявление министра.

В минувший понедельник Сеул и Вашингтон договорились снять ограничения на вес боеголовок, которыми оснащаются размещенные в Южной Корее ракеты. Соответствующая договоренность была достигнута в разговоре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Дональда Трампа. Согласно действующим сейчас договоренностям между Южной Кореей и США, Сеул может самостоятельно создавать ракеты с дальностью полета до 800 км и весом боеголовки до 500 кг.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.