Греция и Болгария готовы стать "мостом" между Евросоюзом и Россией

АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Болгарии Бойко Борисов считают, что их страны могли бы стать мостом между Евросоюзом и Россией, об этом премьеры заявили на совместной пресс-конференции после подписания соглашения о строительстве железной дороги.

Журналист спросил об общей балканской политике в отношении России.

"Наши страны играют критически важную роль на восточных границах Евросоюза, противостоят большим вызовам, которые стоят перед нами. Но основная характеристика нашего сотрудничества — оно не направлено против третьих стран, а имеет целью развитие, перспективу. Благополучие в регионе идёт на пользу и соседним странам. Что касается России, обе наши страны могут сыграть роль моста между ЕС и Россией, поскольку у нас есть традиционные связи, основанные на общей культурной традиции, на общей памяти, что может облегчить эту роль", — сказал Ципрас.

"Полностью согласен и поддерживаю своего коллегу господина Ципраса", — сказал Борисов.

Ципрас и Борисов в среду в Кавале подписали соглашение о строительстве железной дороги, которая свяжет три болгарских порта и три греческих.

Железная дорога пройдет от порта Русе на Дунае через порты Варна и Бургас на Чёрном море в греческие порты Александруполис, Кавалу и Салоники. Строить ее будет греко-болгарский консорциум. Инвестиции в Греции достигнут 3,5-4 миллиарда евро, а всего составят 6,5 миллиарда евро.

Несмотря на важность портов Салоники и Кавала, они до сих пор не были связаны с железной дорогой. Железнодорожная магистраль получит названия Эгнатия, как и автодорога на севере Греции.

Затем планируется построить второй железнодорожный маршрут с Болгарией, Румынией и трансъевропейскими сетями.