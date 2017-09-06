Посольство РФ в Мьянме сообщило о росте террористической угрозы в стране

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Мьянме предупредило россиян о возможных терактах в крупных городах страны и призвало избегать многолюдных мест.

"Власти Республики Союз Мьянма (РСМ) выступили с предупреждением о возрастании угрозы терактов со стороны экстремистских сил, связанных с действующими на территории Ракхайнской национальной области подпольными группировками. Компетентные органы РСМ располагают информацией о планах боевиков совершить террористические акции с применением взрывных устройств против гражданского населения в крупных мегаполисах страны, включая Нейпьидо, Янгон и Мандалай", — говорится в сообщении российского посольства в Мьянме, размещенном на его странице в facebook.

В этой связи посольство обратилось к находящимся на территории Мьянмы российским гражданам "с призывом проявлять бдительность и избегать, по возможности, многолюдных мест", а также рекомендацией всегда иметь при себе средства мобильной связи.

"При возникновении нештатных ситуаций просим незамедлительно связаться с посольством по телефону (01) 24-19-55", — говорится в сообщении.