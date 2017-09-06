В ПАСЕ просят Баку помочь в расследовании скандала с "икорной дипломатией"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Комитет ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) по юридическим вопросам и правам человека одобрил проект доклада по Азербайджану, в котором рекомендовал властям начать независимое и беспристрастное расследование коррупционного скандала, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости проекте документа.

Накануне газета Guardian напомнила о развивающемся с прошлого года коррупционном скандале в рамках ПАСЕ. Летом 2016 года итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана.

По данным миланского издания, прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Ему инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую, "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (член Совета Европы с 2001 года).

В этом году генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил на данную тему внимание и призвал ПАСЕ как можно скорее начать независимое расследование обвинений ряда депутатов в коррупции. Ассамблея 28 апреля ратифицировала мандат следственной группы, которая проведет независимое расследование утверждений о коррупции против отдельных членов или бывших членов Ассамблеи. В конце июня этого года источники РИА Новости в аппарате ПАСЕ сообщили, что группа по расследованию сообщений о случаях коррупции в ПАСЕ приступила к своей работе.

В группу по расследованию вошли: Николас Братца (Соединенное Королевство) — бывший судья и бывший президент ЕСПЧ; Жан Луи Брагьер (Франция) — бывший судья, отвечающий за расследования, в частности, случаев, связанных с терроризмом, эксперт международных организаций и государства в борьбе с терроризмом; Элизабет Фера (Швеция) — бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт. Ожидается, что группа представит свой доклад до конца этого года.

Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ.

В проекте документа бельгийского парламентария Алена Декстера (Бельгия) отмечается, что его "комитет с большой озабоченностью воспринял сообщения о связи правительства Азербайджана с крупномасштабной схемой отмывания денег, которая действовала с 2012 году по 2014 год, при которой использовалась, в частности, влияние членов Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении ситуации с правами человека в Азербайджане"

"Он настоятельно призывает власти Азербайджана безотлагательно начать независимое и беспристрастное расследование подобных утверждений и, кроме того, в полной мере сотрудничать с компетентными международными органами и органами по этому вопросу", — отмечается в проекте документа.