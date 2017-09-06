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В мире

ЕК: страны ЕС после решения суда должны сосредоточиться на приеме беженцев

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4581)
15:0706.09.2017
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© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фотоШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe

БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Все страны-члены Евросоюза должны сосредоточиться на выполнении решений о распределении беженцев по территории ЕС после решения Суда ЕС, отклонившего иск Словакии и Венгрии к системе квот на прием беженцев, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Петер Сиярто. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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В Венгрии считают решение суда ЕС по беженцам "ужасным и безответственным"

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Аврамопулос напомнил, что "Суд ЕС полностью отклонил иск Словакии и Венгрии против решения о перемещении (беженцев)".

"Теперь нельзя терять времени. Все страны-члены должны сконцентрироваться на соблюдении обязательств по перемещению", — сказал Аврамопулос.

По его словам, "время проявить единство и солидарность". "Дверь по-прежнему открыта, мы должны убедить все страны-члены в необходимости выполнить обязательства. Но странам-членам необходимо проявить солидарность сейчас, потому что некоторые страны-члены нуждаются в помощи прямо сейчас", — заявил еврокомиссар.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Словакия не изменит позицию по квотам на беженцев после решения суда
Он также пригрозил Польше, Венгрии и Чехии обращением в Суд ЕС, если они в ближайшие несколько недель не изменят свой подход и не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. "Если страны-члены, которые не приняли никого или долгое время, не изменят подход в течение ближайших недель, нам нужно будет рассмотреть возможность сделать последний шаг в рамках процедуры по предотвращению нарушений, чтобы подать в Суд ЕС на Польшу, Венгрию и Чехию", — заявил Аврамопулос.

Он отметил, что решения Совета ЕС о расселении беженцев, прибывших в Италию и Грецию, касается всех лиц, имеющих право на получение убежища и прибывших в эти страны до 26 сентября 2017 года.

"На данный момент в Греции перемещения ожидают 2,8 тысячи человек, ожидают перемещения и право (на убежище) будет, вероятно, признано в отношении еще двух тысяч человек. В Италию в 2017 году прибыли 7,2 тысячи человек, имеющих право на убежище, но зарегистрированы были только 4 тысячи", — сообщил Аврамопулос.

Министр иностранных дел Германии Сигмар Габриэль, Архивное фото
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
МИД Германии приветствовал решение суда Евросоюза о квотах для беженцев
Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась.

В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

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