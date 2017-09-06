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В мире

СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли может стать новым госсекретарем

14:5806.09.2017
(обновлено: 15:24 06.09.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фотоПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на правительственные источники.

"На прошлой неделе пошли упорные слухи, что он уходит и она займет должность", — заявил неназванный чиновник.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Тиллерсон заявил, что не собирается уходить с поста госсекретаря
Несколько бывших и действующих чиновников Госдепартамента заявили изданию, что поводом для слухов стали редкие появления Тиллерсона на публике и отсутствие с его стороны должного количества заявлений по таким ключевым для внешней политики вопросам, как исполнение Ираном "ядерной сделки" и ядерных и ракетных испытаний КНДР.

По оценке экспертов, на фоне громких комментариев президента Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса недостаток публичных заявлений главы американской дипломатии по северокорейской проблеме в целом снижает значимость диалога в списке возможных подходов Вашингтона к разрешению кризиса.

"Реальная роль дипломатии в ситуации с Северной Кореей таким образом до сих пор была скромной", — заявила специалист Центра новых подходов к охране безопасности США Мира Рапп-Хупер.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Политолог: Тиллерсон столкнулся с "вечной проблемой" в работе госсекретаря
Представитель Госдепартамента настаивает, что Тиллерсон ведет активную работу, не выходя на публику. В частности, на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове он провел серию телефонных разговоров с японским, южнокорейским, российским и китайским коллегами. Официальных комментариев о возможной отставке Тиллерсона ведомство не дает.

На прошлой неделе Госдеп опроверг слухи о разочарованности президента США Дональда Трампа в работе госсекретаря Рекса Тиллерсона. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что недовольство президента работой Тиллерсона растет. Газета отметила, что госсекретарь вступал в противоречие с президентом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
toutloud
С кадрами в политике США серьёзные проблемы, если уж выдвигают эту лживую русофобку, ненавидящую весь мир. Неужели никого не нашлось поумнее и порядочнее ? Стыдобище.
15:17
06.09.2017
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region.55.88
Надеюсь, что это такой же бред, как и то, что Собчак может стать кандидатом в президенты.
15:44
06.09.2017
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