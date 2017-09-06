В ФРГ считают предложение России о миссии в Донбассе шагом к снятию санкций

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полное снятие санкций с России последует только после реализации минского соглашения полностью, но предложение России о миссии ООН в Донбассе является шагом в этом направлении, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Хочу сказать четко, что полное снятие санкций последует только после полной реализации минских соглашений", — сказала Деммер.

"Новое предложение российского президента (о миссии ООН — ред) является шагом, необходимы детали, мы готовы сейчас об этом говорить, но говорить о снятии санкций мы будем готовы только если последуют другие многочисленные шаги", — отметила она.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.