ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Группы снайперов украинских силовиков прибыли в подконтрольный Киеву населенный пункт Майорск у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Майорск расположен вблизи города Горловка, подконтрольного ДНР.

"По имеющейся у нас информации, отмечено прибытие в район Майорска нескольких снайперских групп, вооруженных снайперскими винтовками иностранного производства. В условиях "школьного перемирия", на которое командование ВСУ не обращает никакого внимания, диверсионные и снайперские группы как нельзя лучше подходят для проведения провокаций по всей линии соприкосновения", — сказал Басурин.

По его словам, также есть информация об отправке в Донбасс в ближайшее время 54 бригады ВСУ в полном составе. "В прошлом эта бригада больше года орудовала в районе Светлодарской дуги, раз за разом предпринимая безрассудные попытки прорыва наших позиций", — заявил Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.