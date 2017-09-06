В окружении Абрамовича подтверждают, что его вилла оказалась на пути "Ирмы"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Миллиардер Роман Абрамович действительно является владельцем недвижимости на карибском острове Сен-Бартелеми, оказавшемся на пути урагана "Ирма", подтвердил РИА Новости источник в окружении бизнесмена.
Издание Daily Mail ранее написало, что на пути стихии оказалась вилла Абрамовича стоимостью в 50 миллионов долларов.
Ураган "Ирма" достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском море. Ему уже присвоена пятая, максимальная категория. Этот ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.