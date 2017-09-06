Киев должен был давно изменить название операции в Донбассе, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Переименованием военной операции в Донбассе Киев признает, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках нет "террористов", изменение названия "давно напрашивалось", заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее замглавы министерства Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что в готовящемся законопроекте о реинтеграции Донбасса предполагается замена определения "антитеррористическая операция", которым сейчас украинские власти называют военную операцию силовиков на востоке страны, на определение "операция по обороне Украины".

"Если все продолжится в направлении стабилизации, то изменение названия уже давно напрашивалось, поскольку "террористов" на территории ЛНР и ДНР нет", — заявил Марочко.

По его словам, переименование военной операции может негативно отразиться на ситуации в Донбассе только в том случае, если с помощью данного шага Киев попытается выйти из минского процесса. "Если Украина таким образом хочет выйти за рамки соглашений и взятых на себя обязательств, то это негативно отразится на ситуации", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Киева переименовать военную операцию в Донбассе, отметил, что как бы она отныне ни называлась, это все равно война против своего народа.