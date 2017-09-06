Силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 80 мин, заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"В преддверии встречи в минском формате ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. За прошедшие сутки зафиксировано 41 нарушение режима прекращения огня с позиций ВС Украины", — заявил Басурин.

По его словам, украинские силовики выпустили 76 мин по населенным пунктам на донецком и мариупольском направлениях.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.