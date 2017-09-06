Киев использует перемирие для укрепления позиций в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Украинские силовики используют "школьное перемирие" для инженерного укрепления позиций у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября

"Пользуясь тем, что наши военнослужащие соблюдают "режим тишины" и не открывают ответный огонь, ВСУ пытаются улучшить инженерное оборудование позиций, которые связывают траншеями с укреплениями", — заявил Марочко.

Он предостерег украинское командование от "необдуманных действий и попыток провокаций, подвергающих риску своих подчиненных".

"Мы по-прежнему нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путём. Наши подразделения не реагируют на провокации украинской стороны и строго соблюдают "режим тишины". Но в случае грубых и намеренных нарушений противником взятых на себя обязательств, Народная милиция ЛНР всегда готова на адекватный ответ", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.