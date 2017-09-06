Россия и США могут широко сотрудничать, считает губернатор Калифорнии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать во многих областях, если представители двух стран будут двигаться навстречу друг другу "с миссией доброй воли", заявил РИА Новости губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун.
Отвечая на вопрос, не помешают ли российско-американскому взаимодействию введенные Вашингтоном санкции, Браун ответил: "Санкции имеют точечный характер. И они не затрагивают сотрудничество в области изменения климата, и даже торговлю и инвестиции в большом количестве областей. Поэтому, я думаю, нам есть, где развернуться, если люди будут идти навстречу друг другу с миссией доброй воли — как я это делаю в ходе своего визита сюда".
Такое мнение губернатор выразил на полях встречи дискуссионного клуба "Валдай", прошедшей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в среду.
Браун полагает, что Вашингтон может сотрудничать с Москвой в той же степени, в какой делает это с Пекином.
"Мы можем работать с регионами по части внедрения возобновляемых источников энергии, по части неуглеводородных видов топлива, в области исследований и научных разработок, в производстве аккумуляторов и иных источников электропитания. Россия с ее потенциалом может внести свою лепту. Я знаю, что углеводородное топливо имеет большое значение, в том числе в Калифорнии, но будущее за неуглеводородной экономикой, но для этого нужны исследования, технологии и настоящие прорывы", — сказал губернатор, выразив убеждение, что Китай, Калифорния и Россия "смогут работать над этим".
В задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
Руководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" и Республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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