Россия и США могут широко сотрудничать, считает губернатор Калифорнии

Губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать во многих областях, если представители двух стран будут двигаться навстречу друг другу "с миссией доброй воли", заявил РИА Новости губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун.

Отвечая на вопрос, не помешают ли российско-американскому взаимодействию введенные Вашингтоном санкции, Браун ответил: "Санкции имеют точечный характер. И они не затрагивают сотрудничество в области изменения климата, и даже торговлю и инвестиции в большом количестве областей. Поэтому, я думаю, нам есть, где развернуться, если люди будут идти навстречу друг другу с миссией доброй воли — как я это делаю в ходе своего визита сюда".

Такое мнение губернатор выразил на полях встречи дискуссионного клуба "Валдай", прошедшей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в среду.

Браун полагает, что Вашингтон может сотрудничать с Москвой в той же степени, в какой делает это с Пекином.

"Мы можем работать с регионами по части внедрения возобновляемых источников энергии, по части неуглеводородных видов топлива, в области исследований и научных разработок, в производстве аккумуляторов и иных источников электропитания. Россия с ее потенциалом может внести свою лепту. Я знаю, что углеводородное топливо имеет большое значение, в том числе в Калифорнии, но будущее за неуглеводородной экономикой, но для этого нужны исследования, технологии и настоящие прорывы", — сказал губернатор, выразив убеждение, что Китай, Калифорния и Россия "смогут работать над этим".