В Йемене при авиаударе погиб один из командиров мятежников

ДУБАЙ, 6 сен — РИА Новости. Командующий отрядами йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе Сарвах северной провинции Маариб Исмаил аль-Макани погиб в результате авиаудара арабской коалиции, сообщила в среду общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на йеменских врачей.

По их информации, командир хуситов умер от тяжелых ранений после того, как удар был нанесен по его машине в районе Сарвах.

В настоящее время в этом районе на западе Маариб идут бои между хуситами, которых поддерживают военные на стороне экс-президента Али Абдаллы Салеха, и войсками президента Абд Раббу Мансура Хади, на чьей стороне выступает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В результате военных действий во вторник погибли десять мятежников.

Военное столкновение в Йемене длится с марта 2015 года. По данным ООН, за это время в стране погибли более пяти тысяч мирных граждан.