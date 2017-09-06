Президент Молдавии заподозрил кабмин в узурпации власти

КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Президент Молдавии заявил, что намерение кабмина отправить военных на учения Rapid Trident на Украину несмотря на его запрет "похоже на узурпацию власти".
На вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать решение правительства, глава государства заявил, что "это похоже на узурпацию власти".
Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-заместитель министра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп в комментарии Sputnik Молдова заявил, что "в этой ситуации очень любопытен юридический аспект".
Ранее вице-министр обороны Молдавии Георгий Галбура уведомил президента, что 57 военных планируют принять участие в учениях Rapid Trident. Предполагалось, что они должны отправиться на Украину без оружия, боеприпасов и военной техники, а расходы на участие брали на себя организаторы. Во вторник президент не утвердил участие молдавских военных в этих учениях и попросил отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента.