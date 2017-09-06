Парламент Каталонии начал обсуждение закона о референдуме о независимости

МАДРИД, 6 сен — РИА Новости. Парламент Каталонии приступил в среду к обсуждению закона о референдуме о независимости автономного сообщества от Испании, который, по мнению сепаратистских организаций и каталонских властей, станет юридической базой для проведения плебисцита 1 октября.

Ожидается, что закон может быть принят позже в среду. Каталонские партии "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства", выступающие за независимость, обладают в парламенте автономного сообщества абсолютным большинством (72 депутата из 135), что позволит им принять закон, несмотря на мнение всех оппозиционных партий. Закон был внесен на рассмотрение парламента во внеочередном порядке, что вызвало критику других политических сил. После принятия закона о референдуме каталонское правительство подпишет документ о проведении голосования 1 октября.

По мнению властей автономного сообщества, закон о референдуме будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Премьер Испании Мариано Рахой назвал законопроект "противоречащим конституции и здравому смыслу" и пообещал обратиться в Конституционный суд, как только он будет принят.

"Наша страна продемонстрировала, что есть воля решать вопросы своей независимости и другие вопросы, которые касаются наших жизней. Мы не нашли иного способа заставить ценить волю большинства жителей этой страны", — заявила в среду, выступая в каталонском парламенте, представитель партии "Кандидатура Народного единства" Ана Габриэль.

Представители оппозиционных партий обвинили инициаторов голосования в нарушении законодательства. "То, что мы здесь делаем, — это нарушение регламента, это превращает парламент в Национальный театр Каталонии", — заявил депутат от партии "Граждане" Карлос Каррисоса. Социалист Ферран Педрет в свою очередь заявил, что "нельзя попирать права депутатов и граждан" и "закон, чтобы быть легальным, должен пройти процедуры, установленные конституцией".

Причиной недовольства оппозиции каталонского парламента, а также испанских властей стало то, что сторонники отделения Каталонии изменили регламент законодательного органа, чтобы облегчить себе возможность принимать законы, позволяющие провести референдум и объявить независимость. Отныне законопроекты в каталонском парламенте могут "приниматься напрямую и только в одном чтении пленумом парламента или комиссией, если суть закона это подразумевает или простота формулировок это позволяет". Предложение принять закон по упрощенной процедуре может внести правительство Каталонии или Бюро парламента. При такой процедуре политические силы не смогут вносить поправки в документы. Ранее такая облегченная процедура касалась лишь законопроектов, которые поддерживают все парламентские группы, а также законопроектов, внесенных правительством.

Изменение регламента каталонского парламента было оспорено правительством Испании в Конституционном суде, который принял иск к рассмотрению, приостановив, таким образом, действие закона. В среду спикер каталонского парламента Карме Форкадель представила ходатайство об отводе двенадцати судей Конституционного суда "из-за полной потери доверия".

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.