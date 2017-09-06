На Украине в ДТП погибли политологи и журналист

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. В Ровенской области в ДТП погибли политологи и журналист, заявил депутат Верховной рады, советник главы МВД Антон Геращенко.

Ранее в полиции сообщили, что Opel Omega по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, в результате ДТП погибли четыре человека и один пострадал.

"Сегодня утро для меня началось с трагической новости. В Ровенской области в ДТП погибли пятеро прекрасных молодых людей. Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров, Владимир Карагяур (журналист — ред.). В реанимации умер директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов (бывший заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации — ред.)… Погибшие ребята были украинскими политологами и журналистами", — написал Геращенко на своей странице в Fаcebook.

По его данным, все они возвращались из Варшавы, где присутствовали на международной конференции по "гибридной войне".

В пресс-службе полиции в Ровенской области также сообщили, что число погибших в ДТП выросло до пяти человек, в реанимации умер пострадавший. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей.