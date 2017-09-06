Додон отменил указ кабмина об участии военных Молдавии в учениях на Украине

КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Президент Молдавии, главнокомандующий вооруженными силами страны Игорь Додон принял решение отменить постановление правительства об участие молдавских военных в учениях Rapid Trident на Украине, которые пройдут с 7 по 23 сентября.

В среду правительство Молдавии, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях на Украине.

"В соответствии с Конституцией Молдавии принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участие молдавских военных в военных учениях на Украине", – написал Додон в Facebook.

По его словам, впервые с момента вступления в должность главы государства он принял решение воспользоваться своим полномочиями согласно статье конституции, предусматривающей право приостанавливать "действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом".

"Констатирую нарушение правительством положений закона о государственной безопасности, согласно которым "участие отдельных частей (подразделений) Нацармии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами", — отметил Додон.

Он подчеркнул, что, согласно конституции, Молдавия — нейтральное государство. "Молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", — сказал президент.

Додон добавил, что вооруженные силы, в том числе Минобороны, пребывают в плачевном состоянии. "Нуждаются в коренном реформировании, в развитии их дееспособности внутри страны в соответствии с нейтральным статусом. А те, кто разрушил имущество, инфраструктуру, продали вооружение и довели их до подобного состояния, будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной", — заключил глава государства.