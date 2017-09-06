КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Правительство Молдавии отправит военных на украинские учения Rapid Trident, вопреки решению президента республики Игоря Додона, заявила РИА Новости пресс-секретарь и советник молдавского премьера Стелла Нистор.

"Контингент Национальной армии будет принимать участие в международных военных учениях, как и было решено сегодня на заседании правительства. Все законные условия выполнены", — подчеркнула Нистор.

Додон заявил, что подобные действия похожи на "попытку узурпации власти".

Ранее правительство, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях, которые пройдут с 7 по 23 сентября. Однако Додон, как главнокомандующий, отменил постановление кабмина. Согласно закону, утверждать отправку военных на учения за пределами Молдавии должен президент.

В учениях Rapid Trident запланировано участие 57 молдавских военных. Они должны отправиться на Украину без оружия, боеприпасов и военной техники, а расходы на участие берут на себя организаторы.

Это уже не первый конфликт между президентом Молдавии и правительством страны. Ранее кабмин попросить рассмотреть на Генассамблее ООН вопрос о выводе из страны иностранных войск. Додон назвал инициативу "пустым пиар-ходом". Также правительство стало инициатором ряда недружественных мер в отношении России. Президент, в свою очередь, не раз говорил, что стремится наладить отношения страны с Москвой.