Кризис в Ракхайне требует справедливого решения, заявил глава МИД Турции

БАКУ, 6 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что кризис с мусульманским меньшинством рохинджа в Мьянме требует справедливого решения, однако мировое сообщество недостаточно деликатно относится к происходящим в Ракхайне событиям.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в соседний Бангладеш.

"Мы очень благодарны Азербайджану за его позицию по Мьянме. Там разворачивается человеческая драма. Весь мир должен деликатно относиться к происходящему в Мьянме, к сожалению этого не происходит", — сказал Чавушоглу в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

Министр отметил, что кризис в Ракхайне требует справедливого решения.

"Мы с азербайджанским коллегой обсудили, что можно сделать на международном уровне. Мы должны добиться справедливого и надежного решения вопроса Аракана", — сказал Чавушоглу. По его словам, из Баку он отправится в Бангладеш.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с фактическим лидером Мьянмы — госсоветником и главой МИД страны Аун Сан Су Чжи кризис в штате Ракхайн. Он назвал события в Мьянме геноцидом мусульман и заявил о намерении поставить этот вопрос на заседании генассамблеи ООН 19 сентября.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.