МИД Германии приветствовал решение суда Евросоюза о квотах для беженцев

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ приветствовал решение суда Евросоюза о правомочности квот для беженцев, об этом заявил в среду министр иностранных дел Зигмар Габриэль.

"Постановление суда ЕС ясно и однозначно. Теперь также и юридически исчерпывающе установлено, что принятая Советом ЕС солидарность не только соответствует нашим европейским ценностям, но и полностью соответствует европейскому праву. Это хорошо", — сказал министр, его цитирует рассылка ведомства.

Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев, сообщили РИА Новости в пресс-служба судебной инстанции.

"Я всегда говорил нашим восточноевропейским партнерам, что это правильно — разъяснять вопросы в судебном порядке в случае каких-либо сомнений. Но теперь мы можем ожидать, и мы также ожидаем, что все европейские партнеры будут придерживаться этого решения и реализуют все решения без колебаний. Сила Европы — сила закона и основа нашей сплоченности. Надежность должна также существовать между партнерами ЕС в сложных решениях. Это было в прошлом, и это еще более верно в отношении текущих проблем. Солидарность — это не улица с односторонним движением", — добавил глава МИД ФРГ.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

Словакия и Венгрия обосновывали свой иск тем, что, по их мнению, решение о перемещении беженцев принималось с нарушениями установленных процедур и не в силах способствовать разрешению миграционного кризиса. В свою очередь, генеральный адвокат заявил, что решение Совета ЕС нельзя считать законодательным актом, как настаивают истцы, поскольку оно совершенно обоснованно было принято на основании статьи 78 Договора о функционировании Европейского союза. В том числе, как говорится в заключениях генерального адвоката, процедура принятия этого решения не предполагает консультаций с парламентами стран-членов ЕС.

Генеральный адвокат Суда ЕС, чья позиция принимается во внимание при вынесении решения судом, ранее рекомендовал отклонить иски Будапешта и Братиславы против решения Совета ЕС о расселении по Евросоюзу беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.