БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов Евросоюза на заседании в среду договорились продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, решение предстоит формально утвердить Совету ЕС, сообщил РИА Новости европейский дипломат.

"Coreper (Комитет постоянных представителей государств) согласовал решение", — сообщил собеседник агентства, отметив, что речь идет о продлении санкций на полгода.

По его словам, изменения в санкционном списке будут лишь техническими. "Четырех фигурантов уже нет в живых", — сказал он.

Ранее европейский дипломат сообщал РИА Новости, что формальное решение о продлении санкций ожидается на заседании Совета по внутренним делам 14 сентября.

Согласно правилам ЕС, принятие решения о санкциях на заседании непрофильных министров предполагает, что санкции будут продлены без обсуждения в качестве пункта "А".

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три гражданина, в т.ч. замглавы Минэнерго, и три юрлица из РФ из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens. Сейчас санкции распространяются на 153 человека и 40 юридических лиц.