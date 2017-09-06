Для развертывания сил ООН нужны поправки в закон о Донбассе, заявил Грызлов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Развертывание контингента ООН в Донбассе возможно после внесения Украиной принципиально важных поправок в закон об особом статусе региона, заявил полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера", — сказал он.

По словам Грызлова, также нужно будет "обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в среду в Минске; участникам контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе и ее тематическим подгруппам предстоит прежде всего проанализировать ситуацию с выполнением договоренностей о так называемом "школьном перемирии".