Президент Южной Кореи: нефтяное эмбарго в отношении КНДР неизбежно

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что введение нефтяного эмбарго в отношении КНДР неизбежно, и призвал Россию к сотрудничеству в этом вопросе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Официальный представитель президента Южной Кореи пока не подтвердил агентству эту информацию.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что Совету Безопасности ООН следует всерьез обсудить возможность введения нефтяного эмбарго в отношении КНДР. Мун Чжэ Ин в настоящий момент принимает участие в Восточном экономический форум во Владивостоке.

"Президент попросил Россию о помощи, отметив, что необходимо по меньшей мере прервать поставки нефти Северной Корее на данный момент", — приводит агентство Ренхап слова пресс-секретаря южнокорейского лидера Юн Ён Чана.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга ранее в сентябре заявил, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России. Он отметил, что это оказывает определенное влияние на те меры, которые предпринимает мировое сообщество в отношении КНДР, а также сообщил, что Япония в качестве усиления давления на Северную Корею рассматривает варианты регулирования поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.