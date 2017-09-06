МИД России призвал власти Мьянмы сохранить мир в ситуации с рохинджа

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. РФ призывает Мьянму приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация в стране сохранялась в мирном русле, и осуждает вылазки боевиков против правительственных сил, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы, как и все ответственные члены мирового сообщества, призываем мьянманскую сторону, мьянманское правительство, прежде всего, приложить максимум сил для того, чтобы ситуация сохранялась в мирном русле. Решительно осуждаем вылазки боевиков против правительственных сил. Призываем все стороны к сдержанности", — сказал Моргулов журналистам.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в соседний Бангладеш.