На американской базе в Южной Корее дополнительно разместят четыре ПРО THAAD

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных систем ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Минобороны страны.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных пусковых установок системы ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные, передает агентство Рёнхап со ссылкой на минобороны страны.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
Развертывание систем THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония одобрила эти планы, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.