Россия не будет принимать участия в удушении КНДР, заявил Моргулов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия не поддержит санкции против КНДР, если они будут нацелены на то, чтобы вызвать коллапс государства, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на дискуссионной площадке клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы должны четко понимать, что ядерное оружие и ракетная программа будет последним, от чего согласятся отказаться северокорейцы. Как вчера сказал президент Путин, на пресс-конференции в Сямэнь, "они будут траву есть, но от ядерного оружия не откажутся", — сказал Моргулов.

"Поэтому мы должны понимать цели дальнейшего санкционного давления на КНДР. Если наша цель удушить эту страну, привести к ее коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Как указал Моргулов, предложение российской стороны состоит в том, чтобы перейти от конфронтационно-санкционного режима разговора к диалогу. По мнению Москвы, "главное понять, что стоит за стремлением КНДР к обладанию ядерным оружием и средствами его доставки.

"В этом корень проблемы, мы должны понять, почему Северная Корея занимается развитием ракетно-ядерного потенциала", — подчеркнул Моргулов.