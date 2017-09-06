Ураган "Ирма" угрожает недвижимости Абрамовича и Брэнсона на Карибах

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Недвижимость миллиардеров Романа Абрамовича и Ричарда Брэнсона на островах в Карибском море находится на пути следования урагана "Ирама", сообщает издание Daily Mail.

Британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон отмечает, что не собирается покидать частный остров Некер несмотря на надвигающуюся стихию.

"Мы построили действительно устойчивые здания (с противоураганными ставнями), которые должны спокойно выдерживать экстремальные погодные условия. Однако, учитывая максимальную 5-ю категорию урагана, почти ничего не устоит перед ним… Я буду на острове Некер вместе с нашей командой, как я делал во время трех ураганов, прошедших за последние 30 лет", — говорится в его заявлении.

Что же касается владельца "Челси" Романа Абрамовича, он, по данным Daily Mail, владеет виллой стоимостью в 50 миллионов долларов на острове Сен-Бартелеми, который также находится на пути "Ирмы". Российский бизнесмен пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что ураган "Ирма" достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском море. Он уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.