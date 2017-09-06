Глава МИД Индии поблагодарила Лаврова за заботу во время ее болезни

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава МИД Индии Сушма Свараж поблагодарила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за заботу во время ее болезни.

"Я помню, когда я болела, вы очень заботились обо мне и даже писали мне письмо. Благодаря вашим наилучшим пожеланиям я поправилась", — сказала Свараж в ходе встречи с Лавровым во Владивостоке.

Глава МИД Индии заверила Лаврова, что больше не надо беспокоиться, так как она полностью поправилась. "Я опять приступила к выполнению своих обязанностей", — отметила она. Свараж добавила, что "другом называют того, кто помогает в беде".

Она вспомнила, как много лет назад приезжала в Москву, гуляла по базару и могла пообщаться с людьми, которые знают индийскую культуру и актеров.

"Я хотела сказать, насколько близка наша дружба, тесна и надежна. Когда дружба в душе народа, это между народами, и несмотря на изменения в политике, дружба остается неизменной, она такая же точная как карма", — отметила глава МИД Индии.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.