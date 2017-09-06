Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отмены квоты по беженцам

БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев, сообщили РИА Новости в пресс-служба судебной инстанции.
Генеральный адвокат Суда ЕС, чья позиция принимается во внимание при вынесении решения судом, ранее рекомендовал отклонить иски Будапешта и Братиславы против решения Совета ЕС о расселении по Евросоюзу беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.
Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.
Генеральный адвокат утверждал также, что временный характер этого решения очевиден, поскольку сроки его применения предполагаются текстом документа — с 25 сентября 2015 года по 26 сентября 2017 года. По мнению адвоката, принятие этого решения не противоречит позиции саммита ЕС от 25-26 июня 2015 года о необходимости договариваться о распределении беженцев на основе консенсуса. Генеральный адвокат считает, что саммит имел в виду беженцев, прибывших с 2014 по первые месяцы 2015 года, расселение которых значилось в другом решении Совета ЕС — решении от 14 сентября 2015 года о распределении 40 тысяч беженцев.