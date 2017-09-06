В Турции ликвидировали террориста, готовившего атаку на здание разведслужбы

АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Полиция Турции уничтожила террориста-смертника, готовившего атаку на здание местного отделения Национальной разведывательной организации (MIT) в городе Мерсин на юге страны, передает агентство DHA в среду.

Сообщается, что террорист, оснащенный поясом смертника, пытался проникнуть в здание MIT, однако охранявшие его полицейские открыли огонь. Ведутся работы по обезвреживанию взрывного устройства.