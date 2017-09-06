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В мире

С протянутой рукой: госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (85)
10:1306.09.2017
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкОдногривенная купюра. Архивное фотоОдногривенная купюра. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Государственный долг Украины в июле вырос на 1,39%, или на $1,05 миллиарда, достигнув $76,06 миллиарда.

Внешний долг страны увеличился до 37,44 миллиарда долларов, прямой внутренний — до 26,60 миллиарда долларов.

В настоящее время на каждого украинца приходится около 1760 долларов госдолга, а по отношению к ВВП уровень долга достиг порядка 80%.

Долг перед Россией

В конце 2013 года Украина разместила суверенные евробонды в пользу России на три миллиарда долларов. Два года Киев обслуживал долг, но к концу 2015 года объявил о дефолте по ценным бумагам.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Позднее Украина предложила реструктурировать задолженность на коммерческих условиях, но в России настаивали на том, что обязательства носят суверенный характер, и предлагали урегулировать вопрос в досудебном порядке.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corp., представляющая интересы Москвы, подала иск в Высокий суд Лондона.

Адвокаты ответчика — юридическая фирма Quinn Emanuel — считают, что Кремль "навязал" Киеву долг в условиях отсутствия доступа к рынкам капитала на фоне внутриполитического кризиса, поэтому договор об облигационном займе "является недействительным".

В марте Лондон удовлетворил ходатайство The Law Debenture Trust Corp. об ускоренном рассмотрении дела о долге по евробондам. Судья Уильям Блэр подчеркнул, что облигации были размещены в полном соответствии с нормами права, тем самым он отверг аргументы Киева о "навязанном" долге.

Решение суда было воспринято Минфином как "окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг на три миллиарда долларов". Тогда ведомство отметило, что дополнительных слушаний по этому вопросу в высокой судебной инстанции не будет.

В конце июля Высокий суд обязал Украину выплатить России три миллиарда долларов в счет просроченного долга по еврооблигациям и еще 2,8 миллиона фунтов стерлингов (около 3,7 миллиона долларов) за судебные издержки. Кроме того, 75 миллионов долларов пойдут в счет процентов по обязательствам. Отдельно Киев покроет штраф за просрочку, который начисляется с 21 декабря 2015 года.

В российском Минфине обратили внимание на то, что невыплаты обойдутся бюджету Украины в 673 тысяч долларов ежедневно.

Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Высокий суд отказал России в немедленном взыскании 325 миллионов долларов в качестве обеспечения по иску и разрешил Украине опротестовать решение и удовлетворил ходатайство о временном приостановлении действия вынесенного в марте вердикта.

В июне представители украинской стороны направили документы в Апелляционный суд Лондона. Первое слушание назначено на январь 2018 года.

За чертой бедности

Ранее представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер заявил, что около 60% граждан страны живут за чертой бедности.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что большинство пенсионеров живут за чертой бедности и получают минимальную пенсию в размере 1312 гривен (около 50 долларов).

Хлеб превращается в роскошь

На сегодняшний день даже самые доступные продукты становятся для украинцев роскошью, заявил в апреле лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Он добавил, что, по информации экономического дискуссионного клуба, в 2000 году украинцы могли позволить себе покупать по 50 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий в год. В 2016 этот показатель снизился практически вдвое и составил около 26 килограммов.

Держи шапку шире
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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