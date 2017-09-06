В Одессе радикалы сожгли часы с российской символикой

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Радикалы из экстремистской организации "Правый сектор"* сожгли настенные часы с российской символикой в одной из гостиниц Одессы, сообщило в среду интернет-издание "Страна.ua".

По информации издания, часы висели в гостинице "Континенталь". Радикалы облили их горючим веществом и подожгли.

"Вот видео из отеля, где абсолютно спокойно себе висели часы с российским триколором и надписью "Министерство внутренних дел РФ". Охранник бегал за нами и просил вернуть часы обратно", — цитирует "Страна.ua" запись экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко на странице в Facebook.

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Организация, запрещенная в России