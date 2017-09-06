У Бангладеш затонули лодки с беженцами-рохинджа, погибли пятеро детей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. По меньшей мере 5 детей погибли после того, как несколько лодок с беженцами народности рохинджа из Мьянмы затонули у границ Бангладеш, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пограничников Бангладеш.

"На данный момент в разных местах были обнаружены тела пяти девочек и мальчиков", — сообщил агентству сотрудник погранслужбы. Власти отмечают, что в среду утром от трех до четырех лодок затонули в устье реки Наф.

Ранее сообщалось о гибели порядка 40 человек, которые в конце августа на лодке пытались пересечь границу между двумя странами.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

По данным Международной организация по миграции, с момента начала обострения конфликта 25 августа порядка 123 тысяч 600 беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы.